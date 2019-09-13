АБР поможет Узбекистану с выпуском облигаций в нацвалюте

Стороны обсудили содействие АБР в финансировании проектов за счет выпуска офшорных облигаций, привязанных к местной валюте.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Руководство Центробанка обсудило с делегацией Азиатского банка развития сотрудничество в вопросе выпуска на международном рынке облигаций в национальной валюте, сообщает пресс-служба ЦБ.

12 сентября состоялась встреча с делегацией АБР во главе с казначеем банка Пьером ван Петегхемом, на которой обсудили сотрудничество в области выпуска облигаций в сумах на международных рынках.

В частности, стороны обсудили содействие АБР в финансировании проектов за счет выпуска офшорных облигаций, привязанных к местной валюте.

В середине февраля Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. По данным минфина Узбекистана, спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.