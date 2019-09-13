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АЭС Фламанвиль во Франции

В Узбекистане изучают опыт Франции по обогащению урана

REUTERS / Benoit Tessier
Экономика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (49)
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Представители Минэнерго, Госкомитета по промышленной безопасности, агентства "Узатом" и дирекции по строительству АЭС находятся во Франции на территории ядерного комплекса "Трикастен".

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Делегация Узбекистана изучит опыт Франции в обогащении урана, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Представители Минэнерго, Госкомитета по промышленной безопасности, агентства "Узатом" и дирекции по строительству АЭС находятся во Франции на территории ядерного комплекса "Трикастен".

Площадка будущей АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба агентства "Узатом"
В МАГАТЭ сочли площадку для АЭС в Узбекистане почти идеальной
Делегация ознакомилась с производственной площадкой компании Orano Tricastin, где наблюдала за каждым этапом работ и производственным циклом обогащения урана.

Совместный российско-узбекский проект по строительству первой в Центральной Азии атомной станции подразумевает возведение двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт. Узбекская сторона не исключает, что на стадии проектирования может быть принято решение о строительстве еще двух блоков по 1,2 ГВт каждый. Реализовать проект планируется до 2028 года.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (49)
Теги:
атомная энергетика, Росатом, Узатом, атомы, АЭС



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