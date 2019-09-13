В Узбекистане изучают опыт Франции по обогащению урана

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Делегация Узбекистана изучит опыт Франции в обогащении урана, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Представители Минэнерго, Госкомитета по промышленной безопасности, агентства "Узатом" и дирекции по строительству АЭС находятся во Франции на территории ядерного комплекса "Трикастен".
Совместный российско-узбекский проект по строительству первой в Центральной Азии атомной станции подразумевает возведение двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт. Узбекская сторона не исключает, что на стадии проектирования может быть принято решение о строительстве еще двух блоков по 1,2 ГВт каждый. Реализовать проект планируется до 2028 года.