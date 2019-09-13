Есть что обсудить: Минфин разработал проект бюджета на 2020 год

В порядке эксперимента расходы на строительство, ремонт и благоустройство объектов столицы, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, финансируются из городского бюджета города Ташкента.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Специалисты Министерства финансов Республики Узбекистан разработали и вынесли на обсуждение проект государственного бюджета на 2020 год. На портале СОВАЗ документ будет ожидать предложений и корректив до 27 сентября нынешнего года. Далее Кабинет министров направляет его в Счетную палату страны для получения заключения. Следующий этап - обсуждения в Олий Мажлисе.

Законопроект утверждает предельные размеры государственного внешнего долга, привлеченного от имени страны и погашаемого за счет средств госбюджета республики. Точные цифры находятся в процессе прогнозирования.

Определены также предельно допустимые размеры новых внешних заимствований, привлекаемых от имени Республики Узбекистан, и расходов на реализацию Государственных целевых программ.

Объем резервного фонда Кабинета министров Республики Узбекистан на будущий год утвержден в размере 620 млрд сумов.

Уточняется, что средства резервных фондов используются на финансирование непредвиденных и срочных работ, дополнительных расходов, возможность планирования которых отсутствовала при формировании бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан, а также в случаях социально-экономических кризисов.

Кроме того, в порядке эксперимента расходы на строительство, ремонт и благоустройство объектов столицы, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, в том числе расходы по строительству и оснащению объектов транспортной инфраструктуры, социальной сферы и водоснабжения, а также субсидии, выделяемые производителям тепловой энергии, финансируются из городского бюджета Ташкента.

Перечень объектов, вошедших в Инвестиционную программу и финансируемых за счет средств государственного и местных бюджетов, а также объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемые за счет дополнительных источников местных бюджетов, публикуется в обязательном порядке на официальных веб-сайтах Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента, районов и городов.