18:32 13 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Финансы. Иллюстративное фото

Есть что обсудить: Минфин разработал проект бюджета на 2020 год

Unsplash / Austin Distel
Экономика
Получить короткую ссылку
113 0 0

В порядке эксперимента расходы на строительство, ремонт и благоустройство объектов столицы, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, финансируются из городского бюджета города Ташкента.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Специалисты Министерства финансов Республики Узбекистан разработали и вынесли на обсуждение проект государственного бюджета на 2020 год. На портале СОВАЗ документ будет ожидать предложений и корректив до 27 сентября нынешнего года. Далее Кабинет министров направляет его в Счетную палату страны для получения заключения. Следующий этап - обсуждения в Олий Мажлисе.

Мирзиёев: Категорически запрещено выполнение прогноза за счет взимания предоплаты
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев отчитал чиновников за исполнение бюджета за счет предоплаты налога

Законопроект утверждает предельные размеры государственного внешнего долга, привлеченного от имени страны и погашаемого за счет средств госбюджета республики. Точные цифры находятся в процессе прогнозирования. 

Определены также предельно допустимые размеры новых внешних заимствований, привлекаемых от имени Республики Узбекистан, и расходов на реализацию Государственных целевых программ.

Объем резервного фонда Кабинета министров Республики Узбекистан на будущий год утвержден в размере 620 млрд сумов.

Граждане Узбекистана
© Flickr / Robert Wilson
Граждане Узбекистана "возьмут под контроль" государственный бюджет

Уточняется, что средства резервных фондов используются на финансирование непредвиденных и срочных работ, дополнительных расходов, возможность планирования которых отсутствовала при формировании бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан, а также в случаях социально-экономических кризисов.

Кроме того, в порядке эксперимента расходы на строительство, ремонт и благоустройство объектов столицы, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, в том числе расходы по строительству и оснащению объектов транспортной инфраструктуры, социальной сферы и водоснабжения, а также субсидии, выделяемые производителям тепловой энергии, финансируются из городского бюджета Ташкента.

Налоги. Расчеты
© NALOG
За пять месяцев из бюджета утекли 77 млрд сумов налоговых поступлений

Перечень объектов, вошедших в Инвестиционную программу и финансируемых за счет средств государственного и местных бюджетов, а также объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемые за счет дополнительных источников местных бюджетов, публикуется в обязательном порядке на официальных веб-сайтах Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента, районов и городов.

Теги:
Узбекистан, госбюджет, Минфин Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фестиваль ремесленников в Коканде - лучшие фото
Захарова: США превращают космос в новое поле военных действий
Захарова: США провоцируют гонку вооружений в космосе – видео
Цена знаний: сколько стоит учеба в вузах Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054