На развитие Коканда и Маргилана направят более миллиарда долларов

Глава республики Шавкат Мирзиёев сегодня прибыл в Ферганскую область. Там он посетит производственные предприятия и примет участие в церемонии открытия I Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Для комплексного развития Коканда и Маргилана в течение ближайших трех лет планируется привлечь льготные кредиты международных финансовых институтов на сумму около 1,4 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Эти деньги будут освоены в трех направлениях — развитие промышленности и предпринимательства, модернизация инфраструктуры, строительство многоэтажных домов.

Глава республики во время посещения свободной экономической зоны "Коканд" отметил, что необходимо разработать пятилетние планы развития Коканда и Маргилана и пересмотреть проекты по возведению жилья. Но для начала — изучить мнения граждан.

"Жители должны знать, где и в каком месте будет строительство. Жилье и рабочие места должны быть сопряжены", — подчеркнул президент.

Президент также предложил создать в регионе предприятия по производству кожаной продукции и обуви, фарфора, ювелирных изделий.

Шавкат Мирзиёев сегодня прибыл в Ферганскую область для участия в церемонии открытия I Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде. Также в программе поездки — ознакомление с мерами, которые принимаются для комплексного развития промышленности в Коканде и Маргилане, посещение производственных предприятий, встречи с предпринимателями и представителями интеллигенции.