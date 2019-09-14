На развитие Коканда и Маргилана направят более миллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Для комплексного развития Коканда и Маргилана в течение ближайших трех лет планируется привлечь льготные кредиты международных финансовых институтов на сумму около 1,4 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Эти деньги будут освоены в трех направлениях — развитие промышленности и предпринимательства, модернизация инфраструктуры, строительство многоэтажных домов.
"Жители должны знать, где и в каком месте будет строительство. Жилье и рабочие места должны быть сопряжены", — подчеркнул президент.
Президент также предложил создать в регионе предприятия по производству кожаной продукции и обуви, фарфора, ювелирных изделий.
Шавкат Мирзиёев сегодня прибыл в Ферганскую область для участия в церемонии открытия I Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде. Также в программе поездки — ознакомление с мерами, которые принимаются для комплексного развития промышленности в Коканде и Маргилане, посещение производственных предприятий, встречи с предпринимателями и представителями интеллигенции.