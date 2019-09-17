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В Узбекистане утвердили Единую тарифную сетку по оплате труда

Sputnik / Андрей Тешаев
Экономика
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Как следует из постановления правительства, теперь заработная плата будет формироваться согласно МРОП, хотя ранее за основу брали МЗП.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Принято постановление (№775, 16.09.2019 г.) правительства "О дальнейшем совершенствовании Единой тарифной сетки по оплате труда", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Документ утверждает тарифную сетку по оплате труда. Примечательно, что за ее основу взяли минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 634 880 сумов. Ранее тарифная сетка ориентировалась на минимальную заработную плату МЗП.

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Отмечается, что для определения должностного оклада тарифный коэффициент умножается на установленный МРОТ.

Пресс-служба Министерства юстиции
Единая тарифная сетка по оплате труда
Теги:
заработная плата, заработки, работа, трудоустройство, Труд, зарплата



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