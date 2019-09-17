Назначен новый замминистра экономики и промышленности

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Первым заместителем министра экономики и промышленности Узбекистана назначен Олимхон Бакиевич Рустамов, до этого работавший первым заместителем председателя счетной палаты, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Олимхон Рустамов родился в 1966 году, в 1989 - окончил Ташкентский государственный экономический университет. В 2005—2014 годах работал главным инспектором счетной палаты, в 2014—2016 годах — заместителем гендиректора Навоийского горно-металлургического комбината. С 2016 по 2017 годы занимал пост зампредседателя «Узбекнефтегаза» по экономике и финансам.