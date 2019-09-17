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Назначен новый замминистра Минэкономпрома

Назначен новый замминистра экономики и промышленности

Экономика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (328)
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До назначения на новую должность Олимхон Рустамов работал первым заместителем председателя счетной палаты.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Первым заместителем министра экономики и промышленности Узбекистана назначен Олимхон Бакиевич Рустамов, до этого работавший первым заместителем председателя счетной палаты, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники мероприятия
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Олимхон Рустамов родился в 1966 году, в 1989 - окончил Ташкентский государственный экономический университет. В 2005—2014 годах работал главным инспектором счетной палаты, в 2014—2016 годах — заместителем гендиректора Навоийского горно-металлургического комбината. С 2016 по 2017 годы занимал пост зампредседателя «Узбекнефтегаза» по экономике и финансам.

 

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (328)
Теги:
министерство, Узбекистан, назначение



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