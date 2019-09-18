Госкомстат назвал сумму внешнеторгового оборота Узбекистана

Узбекистан поддерживает торговое партнерство более чем со 180 странами мира. Нaибольший объем внешнеторгового оборота за минувшие 8 месяцев зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Республикой Корея, Турцией.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. За 8 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 28 433,3 млн долл США, передает пресс-служба Госкомстат Узбекистана. Этот показатель на 7 911,3 млн долл США (38,6%) выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы экспорт составил 12 463 млн долл США, а импорт – 15 970 млн долл. При этом специалисты ведомства отмечают пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму 3 507 млн долл США.

Узбекистан осуществляет торговые операции более чем со 180 странами мира. Нaибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Республикой Корея, Турцией.

Анализ динамики внешнеторгового оборота также показал рост и в январе-августе 2019 года он составил 28 433,3 млн.долл.США, который, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 7 911,3 млн.долл.США.

В структурной динамике внешнеторгового оборота наблюдаются положительные сдвиги. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля экспорта во внешнеторговом обороте выросла на 2,4 процентных пункта.