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Хлопок-сырец

Национальный мониторинг поможет создать условия для сборщиков хлопка

© AFP 2018 / NOAH SEELAM
Экономика
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В Федерации профсоюзов Узбекистана рассказали о проводимой работе по созданию условий для сборщиков хлопка, а также о недопущении детского и принудительного труда в хлопкоуборочном сезоне.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. В Федерации профсоюзов Узбекистана провели брифинг "О проведении  Национального мониторинга", сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана.

Представители федерации рассказали о проводимой работе по созданию условий для сборщиков хлопка, а также о недопущении детского и принудительного труда в хлопкоуборочном сезоне.

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Вместе с тем был принят ряд документов, направленных на предотвращение принудительного труда.

Уже несколько лет проводится Национальный мониторинг по созданию условий для сборщиков хлопка.

© Пресс-служба ГТК РУз
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К мониторингу будут привлечены специалисты отраслевых и территориальных профсоюзов, Комитета женщин, Торгово-промышленной палаты, Союза молодёжи, также местные правозащитники. Кроме того, ожидается участие представителей ряда международных профцентров, в том числе из США и Европы.

Основная его цель – оценка создания условий для сборщиков хлопка, осуществление общественного контроля по недопущению к сбору хлопка лиц, не достигших 18 лет, учеников и студентов, работников бюджетных организаций. 

Если специальная группа обнаружит нарушение, то сразу же будет составлен акт, который передадут в инспекции и правоохранительные органы.

Теги:
принудительный труд, Федерация профсоюзов, профсоюз, сбор хлопка, хлопчатник, хлопок



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