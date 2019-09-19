Узбекская As Asia Textile подписала в Москве контракт более чем на $5 млн

На ВДНХ в Москве 17-20 сентября проходит федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром". В организации национального стенда Узбекистана приняли участие около 40 фирм и компаний, входящих в состав "Узтекстильпрома".

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Узбекская компания As Asia Textile подписала контракт с российской Gloria Jeans на сумму более пяти миллионов долларов на экспорт произведенной в республике продукции. Об этом сообщил коммерческий директор As Asia Textile Акмаль Юсупов. В эти дни в Москве проходит федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром".

По словам Юсупова, компания привезла в российскую столицу трикотажные изделия и готовую одежду, которые выгодно отличаются от конкурентов своей натуральностью, долговечностью и оптимальной ценой.

"К настоящему времени подписан контракт с российской компанией Gloria Jeans на сумму свыше пяти миллионов долларов по экспорту нашей продукции. А с компанией NL Group договорились о поставке наших товаров на один миллион долларов", — заявил Юсупов. Его цитирует пресс-служба Посольства Узбекистана.

Учредитель компании Tantex Group Нодирбек Хошимов отметил, что российские компании активно интересуются узбеков пряжей и готовой одеждой, "которая давно вышла на передовые позиции благодаря своим привлекательным характеристикам".

"Мы тесно сотрудничаем с партнерами из Ивановской области, а сегодня наладили бизнес-контакты и с белорусскими бизнесменами. В наших планах — организация поставок узбекской продукции в различные города России и Беларуси", — рассказал Хошимов.

Посольство Узбекистана в РФ Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования легкой промышленности "Текстильлегпром 2019" в Москве

Федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром" проходит 17-20 сентября на ВДНХ в Москве. В этом году она собрала более двух тысяч производителей и поставщиков готовой продукции, сырья, полуфабрикатов, комплектующих материалов, фурнитуры, оборудования компаний из около 30 стран.

Посольство Узбекистана в РФ Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования легкой промышленности "Текстильлегпром 2019" в Москве

В организации национального стенда Узбекистана приняли участие около 40 фирм и компаний, входящих в состав "Узтекстильпрома". Они представили широкий ассортимент продукции текстильной и легкой промышленности.