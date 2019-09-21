В Ташкенте начали продавать "сотый" бензин

Компания "Татнефть" открыла в Узбекистане новую АЗС. Там доступен бензин АИ-100, а также АИ-95, АИ-92, АИ-80 и дизельное топливо.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Российская "Татнефть" на новой автозаправочной станции (АЗС) в Ташкенте начала продавать высокооктановый бензин АИ-100, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана. Эта марка впервые поступила на рынок республики.

Накануне компания открыла первую АЗС в городе, она находится на массиве Караташ.

Министр энергетики республики Алишер Султанов на церемонии отметил, что это первая в Узбекистане и вторая в мире флагманская заправка "Татнефти".

"Кроме того, впервые на АЗС в Узбекистане начал продаваться высокооктановый бензин АИ-100", — сказал он.

Также там доступен бензин АИ-95, АИ-92, АИ-80 и дизельное топливо.

В июле "Татнефть" открыла первую АЗС в Узбекистане в Ташкентской области, став третьей компанией, продающей автомобильное топливо из России в Узбекистан. В январе 2018 года в Ташкенте стала торговать бензином дочерняя структура "Газпрома", а марте — "Лукойла". На АЗС можно купить местный бензин А-80, метан, а также российские марки А-92 и А-95.

Ранее председатель правления "Узбекнефтегаза" Баходыр Сидиков рассказал о создании национального бренда сети автозаправочных станций UNG. Такое решение было принято, поскольку заправки могут стать единственным "контактным звеном" между конечным потребителем и "Узбекнефтегазом". Более того, переговоры с зарубежными партнерами позволят создать сеть еще и совместных предприятий.