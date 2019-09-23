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Доллар подрос, евро упал ниже 10 400 - новые курсы валют

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.

Один доллар в республике будет стоить 9 424,54 сума (+13,24), а один евро — 10 383,02 (-38,11).

Российский рубль подорожал — за него дадут 147,27 сума (+0,76).

Центробанк Узбекистана
Курсы валют с 24.09.2019

Профессор Юрий Юденков
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Что продавать и что покупать — совет эксперта по курсу валют в Узбекистане
Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.

Теги:
обмен валюты, валютчики, валюта, доллары, евро



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