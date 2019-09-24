Нити сотрудничества: Израиль заинтересовался диалогом с Узтекстильпромом

Представители израильской ассоциации текстильной и модной индустрии посетят Узбекистан в конце октября этого года чтобы принять участие в Международной выставке национальной продукции "Made in Uzbekistan" (23-25 октября).

ТАШКЕНТ. 24 сентября – Sputnik. Посольством Узбекистана в Израиле проведены переговоры с директором Израильской ассоциации текстильной и модной индустрии Майей Гершковиц, сообщает МИД Узбекистана.

Организация, входящая в состав Ассоциации промышленников Израиля, занимается поддержкой порядка 100 компаний-членов организации, которые работают в различных отраслях текстильной промышленности.

Вместе с тем, в спектр ее деятельности входит содействие установлению практического сотрудничества между израильскими и иностранными предприятиями.

Обсудили вопросы расширения сотрудничества между Узбекистаном и Израилем в области текстильной промышленности.

Договорились о том, что представители Израильской ассоциации текстильной и модной индустрии посетят Узбекистан в конце октября этого года чтобы принять участие в Международной выставке национальной продукции "Made in Uzbekistan" (23-25 октября).

Вместе с тем, запланировали провести предметные переговоры с Ассоциацией "Узтекстильпром" с подписанием меморандума о сотрудничестве.