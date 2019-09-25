В Ташкентской области создадут 49 тысяч рабочих мест

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Принято постановление правительства "О дополнительных мерах по развитию промышленного потенциала Ташкентской области в 2019-2020 годах" (№802, 24.09.2019 г.), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Постановлением одобрена программа развития промышленного потенциала Ташкентской области в 2019-2020 годах.
Согласно документу, количество промышленного производства увеличится в 1,7 раза, а экспорта – в 1,4 раза. Более того, в Ташкентской области будет создано более 49 000 постоянных рабочих мест.
Недавно в Законодательной палате Олий Мажлиса поговорили о совершенствовании системы трудоустройства населения за рубежом.
Депутаты отмечали, что за 8 месяцев этого года была намечена организация 173,6 тысячи рабочих мест, по факту же создано более 213 тысяч. То есть прогноз перевыполнен на 122%.