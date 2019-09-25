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Центробанк объяснил, почему растут долги Узбекистана

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
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Совокупный внешний долг страны по состоянию на 1 июля 2019 года составил 20,7 млрд долларов США. Причина роста в том, что начали расти займы банков - объясняет Центробанк.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Центральный банк республики опубликовал данные по платёжному балансу и международной инвестиционной позиции, а также совокупному внешнему долгу Республики Узбекистан за I полугодие 2019-го.

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Согласно финансовым сведениям, совокупный внешний долг страны по состоянию на 1 июля 2019 года составил 20,7 млрд долларов США, увеличившись по отношению к началу года на 20% или на 3,4 млрд долларов США. По отношению к ВВП страны эта цифра составляет чуть более 37%.

Внешний долг состоит из государственного и частного. В 2013-2017 годах оба показателя росли, но в 2018-м частный долг начал сокращаться, так как пришло время возвращать деньги по предприятиям нефтегазовой и энергетической отрасли.

 

В 2019 году долг частного сектора вновь начал увеличиваться, потому что стали расти займы банков. За первые шесть месяцев внешний долг резко увеличился, и ожидается сохранение тенденции роста до конца 2019-го.

Алексей Короленко
© Foto : Из личного архива Алексея Короленко
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Это объясняется привлечением новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов.

Основная часть долга приходится на государственный сектор — 13,1 млрд долларов США, из них 1 млрд долларов США — евробонды. С начала года он вырос на 3,4 млрд долларов США. Частный долг составил 7,2 млрд долларов США, он вырос на 330 млн долларов США.

Напомним, месяц назад замминистра финансов республики Одилбек Исаков озвучивал размер внешнего государственного долга Узбекистана по итогам первого полугодия 2019-го. Он составил 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП.

Теги:
госдолг, Центральный банк Республики Узбекистан



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