ЕИБ выделил 100 млн евро на спасение Приаралья

Эти средства будут направлены на модернизацию ирригационных систем на реке Амударья, которая является основным источником воды для Аральского моря.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Европейский инвестиционный банк выделит Узбекистану 100 миллионов евро на проекты по улучшению ситуации в Приаралье, сообщает РИА Новости.

ЕИБ и Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан подписали соответствующий меморандум. Документ предусматривает старт инвестиционной программы стоимостью 100 миллионов евро. Данный проект позволит объединить международные усилия по восстановлению Аральского моря.

Эти средства будут направлены на модернизацию ирригационных систем на реке Амударья, которая является основным источником воды для Аральского моря, а также восстановление сельскохозяйственных угодий в этом районе.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.