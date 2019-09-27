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Остов рыболовецкого судна на барханах Приаралья

ЕИБ выделил 100 млн евро на спасение Приаралья

© Sputnik / Юрий Куйдин
Экономика
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Эти средства будут направлены на модернизацию ирригационных систем на реке Амударья, которая является основным источником воды для Аральского моря.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Европейский инвестиционный банк выделит Узбекистану 100 миллионов евро на проекты по улучшению ситуации в Приаралье, сообщает РИА Новости.

ЕИБ и Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан подписали соответствующий меморандум. Документ предусматривает старт инвестиционной программы стоимостью 100 миллионов евро. Данный проект позволит объединить международные усилия по восстановлению Аральского моря.

В результате экологической катастрофы в Приаралье вода в колодцах стала непригодна для человека. Её пьют только животные. 1989 год.
© Sputnik / РИА Новости
Евросоюз выделил 5 млн евро для фонда Приаралья в Узбекистане
Эти средства будут направлены на модернизацию ирригационных систем на реке Амударья, которая является основным источником воды для Аральского моря, а также восстановление сельскохозяйственных угодий в этом районе. 

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.

Теги:
Аральское море, Аральское море, Приаралье, иностранные инвесторы, инвестпроекты, Инвестиции, Европейский инвестиционный банк



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