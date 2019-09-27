ЕИБ выделил 100 млн евро на спасение Приаралья

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Европейский инвестиционный банк выделит Узбекистану 100 миллионов евро на проекты по улучшению ситуации в Приаралье, сообщает РИА Новости.
ЕИБ и Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан подписали соответствующий меморандум. Документ предусматривает старт инвестиционной программы стоимостью 100 миллионов евро. Данный проект позволит объединить международные усилия по восстановлению Аральского моря.
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.