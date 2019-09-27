17:49 27 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
Срочно:

Минэнерго привлечет топ-менеджеров из ЕС для управления отраслью

© Минэнерго
Экономика
Получить короткую ссылку
73 0 0

Первый заместитель министра энергетики Узбекистана, глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов встретился в Брюсселе с послом ЕС Романой Влахутин.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана будет привлекать грантовую помощь ЕС для подготовки кадров и привлечения европейских специалистов в руководство предприятий энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Первый заместитель министра энергетики Узбекистана, глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов встретился в Брюсселе с послом ЕС Романой Влахутин.

Стороны сформировали ряд проектных предложений для финансово-грантового содействия со стороны Евросоюза. Также ожидается, что ЕС поможет укрепить кадровый потенциал энергетической сферы Узбекистана.

Ветряная электростанция
© Sputnik / Владимир Астапкович
Деньги от ветра: в Узбекистане заработают на возобновляемой энергии
В частности, европейских экспертов планируют привлекать на предприятия Минэнерго в качестве консультантов, а также на руководящие должности.

Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций - 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии - более 60 миллиардов кВт.ч.

Теги:
электроэнергия, энергопроекты, энергосистемы, энергетика, ЕС, ЕС, Минэнерго



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лазеры, пиротехника и фонтаны: московский фестиваль "Круг света" – фото
Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео
Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео
Результаты работы Эктора Купера в сборной Узбекистана
От свистка до свистка: что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054