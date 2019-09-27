Минэнерго привлечет топ-менеджеров из ЕС для управления отраслью

Первый заместитель министра энергетики Узбекистана, глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов встретился в Брюсселе с послом ЕС Романой Влахутин.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана будет привлекать грантовую помощь ЕС для подготовки кадров и привлечения европейских специалистов в руководство предприятий энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Первый заместитель министра энергетики Узбекистана, глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов встретился в Брюсселе с послом ЕС Романой Влахутин.

Стороны сформировали ряд проектных предложений для финансово-грантового содействия со стороны Евросоюза. Также ожидается, что ЕС поможет укрепить кадровый потенциал энергетической сферы Узбекистана.

В частности, европейских экспертов планируют привлекать на предприятия Минэнерго в качестве консультантов, а также на руководящие должности.

Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций - 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии - более 60 миллиардов кВт.ч.