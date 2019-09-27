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В Узбекистане впервые получен газ в доюрских отложениях

Пресс-служба Минэнерго
Экономика
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Как сообщается, подобные отложения могут быть выявлены и на месторождениях "Южный Мубарек", "Шумак" и "Шуртепа".

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. На газоконденсатном месторождении "Северный Мубарек", которое находится в Кашкадарьинской области получили газ в в доюрских отложениях, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Компания ERIELL Group получила газовый приток дебитом 400 тыс. м3/сутки в доюрских отложениях.

Логотип Узбекнефтегаз
Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
В Узбекистане получен промышленный приток газа на трех месторождениях
В результате бурения и освоения скважины №53 месторождения "Северный Мубарек" обнаружили газоносный объект. На территории Узбекистана из этих отложений промышленный приток газа получен впервые.

Исследователи уже приступили к работе по изучению дополнительных характеристик газа и конденсата.

Как сообщается, подобные отложения могут быть выявлены и на месторождениях "Южный Мубарек", "Шумак" и "Шуртепа".

Теги:
добыча газа, сжатый газ, газопровод, газ, Газ



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