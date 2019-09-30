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Всемирный банк готов вложить до $100 млн на развитие науки Узбекистана

Всемирный банк готов вложить до $100 млн на развитие науки Узбекистана

© Министерство инновационного развития Узбекистана
Экономика
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Будет предоставлен грант, покрывающий до 40% затрат на проекты внедрения технологий и до 70% затрат на инновационные проекты с максимальной суммой $250 000 для проектов продолжительностью до двух лет, при условии софинансирования из собственных ресурсов.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Состоялась встреча с делегацией Всемирного банка во главе с руководителем глобальной практики по финансам, конкурентоспособности и инновациям по региону Европы и Центральной Азии, сообщает Министерство инновационного развития страны.

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В ходе дискуссии были обсуждены три компонента проекта по коммерциализации науки Узбекистана.

Первый из них включает в себя поддержку в размере 5 млн. долларов США и предполагает вопросы подготовки к проекту - проведению аналитических и технических проектных работ, разработку конкретного плана действий по борьбе с коррупцией, финансовому управлению и развитию систем мониторинга и оценки.

Второй компонент в размере 30 млн. долларов США нацелен на выведение системы развития науки и техники на более устойчивый и современный уровень.

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Программа прикладных исследований и разработок обеспечит финансирование для выявления талантливых молодых ученых. Средства будут выделяться для студентов PhD, включая обучение за рубежом и на гранты для университетов и исследовательских институтов для проведения прикладного экономического анализа.

Третий компонент в размере 15 млн долларов США предусматривает предоставление грантов на внедрение технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и коммерциализации.

Данные средства будут выделяться предпринимателям на реализацию инновационных стартапов, предприятиям всех секторов промышленности, которые имеют потенциал для разработки нового или улучшенного продукта (включая услуги).

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Программа предоставит гранты для покрытия до 40% затрат на проекты внедрения технологий и до 70% затрат на инновационные проекты с максимальной суммой 250 000 долларов США для проектов продолжительностью до 24 месяцев, при условии софинансирования из своих собственных ресурсов.

Стороны решили детально обсудить следующую стадию проекта в октябре текущего года, будет подготовлена документация для реализации проекта. При этом, в общей сложности, Мининновации может получить до 100 миллионов долларов США от Всемирного банка развития.

Теги:
финансирование, Всемирный банк, Министерство инновационного развития Узбекистана



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