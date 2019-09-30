Всемирный банк готов вложить до $100 млн на развитие науки Узбекистана

Будет предоставлен грант, покрывающий до 40% затрат на проекты внедрения технологий и до 70% затрат на инновационные проекты с максимальной суммой $250 000 для проектов продолжительностью до двух лет, при условии софинансирования из собственных ресурсов.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Состоялась встреча с делегацией Всемирного банка во главе с руководителем глобальной практики по финансам, конкурентоспособности и инновациям по региону Европы и Центральной Азии, сообщает Министерство инновационного развития страны.

В ходе дискуссии были обсуждены три компонента проекта по коммерциализации науки Узбекистана.

Первый из них включает в себя поддержку в размере 5 млн. долларов США и предполагает вопросы подготовки к проекту - проведению аналитических и технических проектных работ, разработку конкретного плана действий по борьбе с коррупцией, финансовому управлению и развитию систем мониторинга и оценки.

Второй компонент в размере 30 млн. долларов США нацелен на выведение системы развития науки и техники на более устойчивый и современный уровень.

Программа прикладных исследований и разработок обеспечит финансирование для выявления талантливых молодых ученых. Средства будут выделяться для студентов PhD, включая обучение за рубежом и на гранты для университетов и исследовательских институтов для проведения прикладного экономического анализа.

Третий компонент в размере 15 млн долларов США предусматривает предоставление грантов на внедрение технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и коммерциализации.

Данные средства будут выделяться предпринимателям на реализацию инновационных стартапов, предприятиям всех секторов промышленности, которые имеют потенциал для разработки нового или улучшенного продукта (включая услуги).

Программа предоставит гранты для покрытия до 40% затрат на проекты внедрения технологий и до 70% затрат на инновационные проекты с максимальной суммой 250 000 долларов США для проектов продолжительностью до 24 месяцев, при условии софинансирования из своих собственных ресурсов.

Стороны решили детально обсудить следующую стадию проекта в октябре текущего года, будет подготовлена документация для реализации проекта. При этом, в общей сложности, Мининновации может получить до 100 миллионов долларов США от Всемирного банка развития.