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Соглашения более чем на $300 млн: инвестфорум в Шахрисабзе

© Kommersant.uz
Экономика
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Форум проходил 27−28 сентября. Его цель - ознакомление зарубежных инвесторов и международных финансовых институтов с экономическим и туристическим потенциалом Кашкадарья.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. На Кашкадарьинском инвестфоруме в Шахрисабзе подписали 24 соглашения на сумму $302,6 млн, сообщают организаторы мероприятия.

Форум проходил 27−28 сентября. Его цель - ознакомление зарубежных инвесторов и международных финансовых институтов с экономическим и туристическим потенциалом Кашкадарья.

Организаторы отметили, что регион может быть интересен зарубежным предпринимателям для инвестиций в сельское хозяйство, производство, энергетику, логистику, фармацевтику и туризм.

Доллары США
© Sputnik / Наталья Селиверстова
К концу года инвестиции в Узбекистан достигнут 8,2 млрд долларов
Кашкадарья уже стала лидером в привлечении инвестиций со стороны ЕБРР.

В частности, началась реализация инвестиционного проекта строительства Талимаржанской ТЭС. 

В форуме участвовали представители более 150 компаний из Великобритании, Германии, России, Италии, Турции, Индии и других стран. В Шахрисабзе на главной площади была открыта выставка экспортного, инвестиционного и туристического потенциала районов Кашкадарьинской области.

Теги:
Государственный комитет по инвестициям, иностранные инвесторы, инвестиционный форум, инвестпроекты, Инвестиции



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