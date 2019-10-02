Соглашения более чем на $300 млн: инвестфорум в Шахрисабзе

Форум проходил 27−28 сентября. Его цель - ознакомление зарубежных инвесторов и международных финансовых институтов с экономическим и туристическим потенциалом Кашкадарья.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. На Кашкадарьинском инвестфоруме в Шахрисабзе подписали 24 соглашения на сумму $302,6 млн, сообщают организаторы мероприятия.

Форум проходил 27−28 сентября. Его цель - ознакомление зарубежных инвесторов и международных финансовых институтов с экономическим и туристическим потенциалом Кашкадарья.

Организаторы отметили, что регион может быть интересен зарубежным предпринимателям для инвестиций в сельское хозяйство, производство, энергетику, логистику, фармацевтику и туризм.

Кашкадарья уже стала лидером в привлечении инвестиций со стороны ЕБРР.

В частности, началась реализация инвестиционного проекта строительства Талимаржанской ТЭС.

В форуме участвовали представители более 150 компаний из Великобритании, Германии, России, Италии, Турции, Индии и других стран. В Шахрисабзе на главной площади была открыта выставка экспортного, инвестиционного и туристического потенциала районов Кашкадарьинской области.