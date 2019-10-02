Как будет развиваться рынок капитала в Узбекистане

Во многих развивающихся странах соотношение объема рынка капитала к ВВП варьируется от 20% до 50%, а в Узбекистане этот показатель пока ниже 1%.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Ташкенте 2 октября были представлены итоги комплексной диагностики проблем в становлении рынка капитала Узбекистана и предложения по их устранению. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Стратегия развития рынка капитала на 2020-2025 годы должна быть согласована и представлена правительству к концу декабря. Необходимо повысить ликвидность рынка, привлечь на рынок опытных международных профессиональных участников, а также усилить полномочия регулятора для защиты прав инвесторов и акционеров", — сказал директор Агентства по развитию капитала Атабек Назиров.

В республике необходимо усовершенствовать несколько десятков нормативно-правовых актов и унифицировать их в единый закон о рынке капитала и закон о регуляторе рынка, оптимизировать процессы приватизации и продажи существенных долей в ключевых государственных компаниях на местном фондовом рынке через IPO/SPO, простимулировать комплексное развитие пенсионного (включая частный) и страхового рынков как основных инвесторов в локальные ценные бумаги.

Разработка национальной стратегии развития рынка капитала осуществляется при содействии международных опытных консультантов, привлеченных с помощью ЕБРР и АБР, имеющих опыт в содействии реформам в более чем 50 странах мира. Исламский банк развития также выразил готовность предоставить техническое содействие Агентству по развитию капитала для разработки и внедрения облигаций Сукук.

Развитый рынок капитала является критическим компонентом финансовой системы страны. Во многих развивающихся странах соотношение объема рынка капитала к ВВП варьируется от 20% до 50%, а в Узбекистане этот показатель — ниже 1%.

Ранее главный инвестиционный директор хедж-фонда Voltan Capital Management Элисон Грэм высказала мнение, что рынок капитала в Узбекистане будет развиваться подобно российскому рынку начала 1990-х годов.