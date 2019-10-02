Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

По мнению российского лидера, США, вводя ограничения на использование доллара, "своими руками уничтожают доллар" и подрывают к нему доверие.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Россия никогда не пыталась уйти от доллара как от платежного инструмента, но вынуждена себя обезопасить, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя", — сказал глава государства на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

По словам президента, США, вводя ограничения на использование доллара, "своими руками уничтожают доллар" и подрывают к нему доверие.

Российский лидер отметил, что золотовалютные резервы многих стран сокращаются в долларовом выражении, падают долларовые расчеты мировой торговли. Использование США долларовых расчетов как инструмента политической борьбы приводит к тому, что многие страны мира задумываются и переходят к расчетам в национальных валютах.

Путин также напомнил, что между странами Евразийского экономического союза 72% расчетов осуществляются уже в рублях.

Ранее эксперты одного из крупнейших инвестбанков JP Morgan Chase заявили, что доллар утратит статус мировой резервной валюты, и это произойдет уже довольно скоро. Так, по оценке известного финансиста Ульфа Линдала, главы A. G. Bisset Associates, в ближайшие пять лет американская денежная единица обесценится к евро на 40 процентов.