Минэнерго РУз объяснило грядущее подорожание электроэнергии для майнеров

Добытчиков криптовалюты предупредили, что новые тарифы начнут применяться после легализации бизнеса. А уклонение от официального признания может говорить о том, что цифровая валюта используется в незаконных операциях.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Минэнерго объяснили, почему для узбекских производителей криптовалюты будут установлены отдельные тарифы на электроэнергию.

В настоящее время в стране идет обсуждение постановления Кабмина , в котором говорится, что потребители, осуществляющие деятельность по криптовалютам, включая майнинг, должны платить за электроэнергию с повышающим тарифом 3,0 к установленному тарифу.

Добыча криптовалюты не имеет никакого отношения к политике социальной поддержки энергорасходов, заявили в Минэнерго. Кроме того, деятельность майнинг-ферм требует значительного количества электроэнергии и при этом ее стабильного поступления. Таким образом, идет большой расход электроэнергии, которая должна направляться на социальные цели.

"За такое нецелевое расходование производимой в Узбекистане электроэнергии нужно соответствующе платить", — заявили в министерстве.

В сообщении также отмечается, что, по мнению аналитиков, условия для майнинг-ферм в Узбекистане и после трехкратного подорожания электроэнергии останутся привлекательными. В частности, за счет стоимости Интернета и аренды помещений. По данным Минэнерго, этот вид бизнеса остается высокоприбыльным даже в странах, где цены на электроэнергию выше в три-четыре раза по сравнению с Узбекистаном.

С принятием постановления в республике планируется разработать механизмы, которые позволят идентифицировать майнинг, который, как и любой другой вид бизнеса, должен быть легализован, подчеркнули в министерстве.