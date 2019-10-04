Уставной капитал Центробанка Узбекистана увеличится в 500 раз

Соответствующий законопроект уже принят Законодательной палатой и поступил в Сенат. Обсуждение документа продолжается.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Уставной капитал Центрального банка Узбекистана увеличится в 500 раз — с действующих двух миллиардов до триллиона сумов. Как сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса, соответствующие изменения предусмотрены проектом закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан".

Кроме того, совершенствуется порядок проведения аудита в отношении ЦБ. В частности, устанавливается проведение внутреннего и внешнего аудита: внутренний проводят собственные специалисты, внешний — независимые аудиторские организации в соответствии с международными стандартами.

Также был подготовлен проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности", отметили в пресс-службе. В соответствии с документом, уставной капитал банков должен составлять не менее 100 миллиардов сумов.

Документом совершенствуется порядок выдачи предварительного разрешения на создание банка, покупки банковских акций без разрешения регулятора. Помимо этого, предусмотрены меры по предупреждению коррупции и конфликта интересов, обеспечению соблюдения правил этического поведения сотрудников банка.

Законопроекты уже приняты Законодательной палатой и поступили в Сенат. Их обсуждение продолжается.