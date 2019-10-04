"Будем работать засучив рукава": Сафаев о развитии торговли с Россией

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. С января по сентябрь товарооборот между Узбекистаном и Россией вырос более чем на 10%, заявил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев на пресс-конференции по итогам визита в республику главы верхней палаты парламента РФ Валентины Матвиенко. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Торговля между Узбекистаном и Россией бурно развивается. За первые девять месяцев этого года товарооборот вырос больше чем на 10%, и ожидается, что прошлогодние показатели будут превышены, — отметил Сафаев. — Понятно, что сейчас есть определенный дисбаланс между экспортом и импортом с обеих сторон. Представители РФ с пониманием отнеслись к поставленному Узбекистаном вопросу о том, что республике нужно больше открывать российские рынки. А это требует изменения с российской стороны таможенных процедур, фитосанитарных требований. Будем работать дальше засучив рукава".

Напомним, российско-узбекский Деловой совет подготовил план мероприятий для облегчения процесса поставок овощей и фруктов из Узбекистана в РФ. Он должен позволить ускорить прием, таможенное оформление и выпуск продукции на территории России, чтобы в итоге нарастить объемы поставок.

Валентина Матвиенко после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявила, что республика планирует к 2024 году увеличить объем торговли с Россией до 25 миллиардов долларов. В 2018-м, по ее словам, узбекско-российский товарооборот достиг 4,4 миллиарда долларов.