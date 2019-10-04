Зачем Узбекистану в ВТО – ответ зампредседателя Сената Олий Мажлиса

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций рассказал, в чем ценность Всемирной торговой организации (ВТО) для Узбекистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"ВТО регулирует 90% мирового внешнеторгового оборота. Эта организация позволит нам присоединиться к правовым инструментам защиты наших торговых интересов. Сейчас мы беззащитны, — отметил Сафаев. — Переговорный процесс, который сейчас идет, дает нам возможность оговорить условия защиты наших производителей и внутреннего рынка. На этом этапе нам оказывают помощь несколько зарубежных экспертов, но в основном вся работа проводится специалистами из Узбекистана".

По словам Сафаева, в настоящее время идет форматирование внешнеэкономической деятельности Узбекистана по всем направлениям.

"Главное для нас — интересы народа республики, создание лучших условий для осуществления экспортных и импортных операций, решение острых проблем: транспортные коридоры, таможенные тарифы и так далее. Решение этих вопросов может принести Узбекистану миллиардные доходы. Поэтому мы активно работаем по всем направлениям, чтобы преодолеть те наслоения, которые образовались за долгие годы, когда мы были инертны в развитии наших связей", — сказал зампредседателя Сената Олий Мажлиса.

Напомним, Узбекистан в июле начал официальные переговоры по вступлению в ВТО.