Зачем Узбекистану в ВТО – ответ зампредседателя Сената Олий Мажлиса

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций рассказал, в чем ценность Всемирной торговой организации (ВТО) для Узбекистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам Сафаева, в настоящее время идет форматирование внешнеэкономической деятельности Узбекистана по всем направлениям.
"Главное для нас — интересы народа республики, создание лучших условий для осуществления экспортных и импортных операций, решение острых проблем: транспортные коридоры, таможенные тарифы и так далее. Решение этих вопросов может принести Узбекистану миллиардные доходы. Поэтому мы активно работаем по всем направлениям, чтобы преодолеть те наслоения, которые образовались за долгие годы, когда мы были инертны в развитии наших связей", — сказал зампредседателя Сената Олий Мажлиса.
Напомним, Узбекистан в июле начал официальные переговоры по вступлению в ВТО.