Мирзиёев снизил пошлины за регистрацию ННО

Новое постановление президента снизит стоимость регистрации негосударственных некоммерческих организаций. Для них также разработают специальный кодекс.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В Узбекистане будет разработан Кодекс о негосударственных некоммерческих организациях, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Принято постановление Президента "О дополнительных мерах по повышению эффективности общественного контроля за проводимыми реформами в социально-экономической сфере, а также активности граждан в осуществлении демократических преобразований в стране" (№ ПП–4473, 04.10.2019 г.).

Согласно документу, начиная с 1 января 2020 года будут снижены ставки государственной пошлины, взимаемой за государственную регистрацию негосударственных некоммерческих организаций.

Для регистрации республиканских и межобластных ННО размер госпошлины составит 3 БРВ (ранее 4 БРВ), а для областных ННО – 1 БРВ (ранее 2 БРВ).

Ставка государственной пошлины за государственную регистрацию ННО, деятельность которой распространяется на территорию района, поселка, кишлака и аула, установлена в размере 50 процентов от БРВ.

До 1 февраля 2020 года будет разработан Кодекс о негосударственных некоммерческих организациях.