Доллар падает, а евро подрос: курс валют в Узбекистане

ЦБ Узбекистана обнародовал новые курсы валют. Евро прибавил более 20 сумов, а доллар неожиданно упал на 13,31.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют.

Доллар упал (-13,31 сума) и теперь стоит 9 433,34 сума. Евро прибавил (+21,28 сума) - до 10 354,03.

Центральный банк Узбекистана Курсы валют с 8.10.2019

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь подрос.

В коммерческих банках, по информации узбекских СМИ, курс доллара на минувшей неделе перевалил за 9 500, но серьезного ажиотажа это не вызвало.