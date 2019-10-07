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Доллар падает, а евро подрос: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (74)
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ЦБ Узбекистана обнародовал новые курсы валют. Евро прибавил более 20 сумов, а доллар неожиданно упал на 13,31.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют.

Доллар упал (-13,31 сума) и теперь стоит 9 433,34 сума. Евро прибавил (+21,28 сума) - до 10 354,03.

Центральный банк Узбекистана
Курсы валют с 8.10.2019

Узбекская валюта - сум
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Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь подрос.

В коммерческих банках, по информации узбекских СМИ, курс доллара на минувшей неделе перевалил за 9 500, но серьезного ажиотажа это не вызвало.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (74)
Теги:
валютные операции, валютная реформа, валютный резерв, обмен валюты, сбыт валюты, валютчики, валюта



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