Мирзиёев поручил привести в порядок узбекский фондовый рынок

Узбекский лидер в понедельник провел совещание по вопросам развития фондового рынка страны. Он распорядился пересмотреть акты законодательства, отменить лишние ограничения и ввести больше видов ценных бумаг.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании поручил разработать стратегию развития фондового рынка на 2020-2025 годы, сообщили в пресс-службе главы государства.

Пока механизм выпуска ценных бумаг и их реализации используется неэффективно, отмечается в публикации. Так, общая сумма акций на фондовом рынке страны составляет 25 триллионов сумов, и это менее 6% от валового внутреннего продукта (ВВП). Для сравнения, в Сингапуре этот показатель составляет 188%, в Малайзии — 112%, в России — 34%.

В Узбекистане эту сферу сейчас регулируют порядка 100 нормативно-правовых актов, есть множество ограничений.

"В развитых государствах банки являются активными участниками фондового рынка, а у нас в стране банкам запрещено приобретать акции других субъектов на первичном рынке", — говорится в публикации.

Мирзиёев поручил пересмотреть акты законодательства, отменить лишние ограничения, упростить работу на фондовом рынке, ввести больше видов ценных бумаг.

Развитие сферы невозможно без квалифицированных специалистов. Сейчас таковых в стране, по данным пресс-службы, всего 300, тогда как в развитых странах — тысячи. В связи с этим перед Агентством по развитию рынка капитала поставлена задача наладить работу соответствующей кафедры Ташкентского финансового института и обеспечить повышение квалификации кадров, подготовку студентов в сотрудничестве с передовыми зарубежными вузами.