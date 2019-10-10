Ослабнет ли сум к доллару до конца года – прогноз Центробанка

В ЦБ республики рассказали, стоит ли ждать резких изменений в динамике обменного курса в ближайшие месяцы.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Сум в период с января по сентябрь 2019 года подешевел к доллару на 13%, до конца года ослабления курса не ожидается, сообщили в Центробанке республики.

"В течение девяти месяцев 2019 года обменный курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте снизился на 13%", — говорится в публикации.

Минимальное и максимальное значения обменного курса за прошедший период составили, соответственно 8,334 тысячи сумов в январе и 9,457 тысячи сумов в сентябре за доллар.

В конце августа Центробанк отменил максимальное ограничение при формировании валютного коридора под воздействием обесценивания национальных валют в странах — основных торговых партнерах и повышением волатильности обменного курса. Кроме того, коммерческие банки с 20 августа начали продажу наличной валюты через обменные пункты на фоне роста спроса на внутреннем валютном рынке.

В ЦБ отметили, что в результате принятых мер по формированию обменного курса на основе новых рыночных условий динамика обменного курса в период с сентября по октябрь была стабильной.

"Исходя из текущей макроэкономической ситуации и сопутствующих факторов, резких изменений в динамике обменного курса до конца текущего года не ожидается", — отметили в Центробанке.

В январе-сентябре общий объем валютных операций на внутреннем валютном рынке республики вырос в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года — до 24,3 миллиарда долларов. В том числе, объем сделок купли-продажи иностранной валюты физлицами — до 3,6 миллиарда долларов (+1,4 раза).