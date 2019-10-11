ЦБ: частные пункты обмена валют навредят населению

Представители Центробанка считают, что частные предприниматели будут устанавливать нереальные курсы валют, продавать фальшивые купюры и брать неоправданно высокие проценты.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В Центральном банке Узбекистана объяснили, почему в республике не торопятся разрешать открытие частных пунктов обмена валюты, передает Spot.uz.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 23-м пленарном заседании в пятницу одобрил закон "О валютном регулировании". В новом документе не предусматривается деятельность частных пунктов обмена валюты.

Заместитель председателя правления Центрального банка Бобир Абубакиров рассказал, что во время подготовки закона этот вопрос поднимался много раз. Законодатели изучили зарубежный опыт.

"В России и Таждикистане была такая практика, но она себя не оправдала. Частному сектору дали право заниматься операциями по купле-продаже валюты, но он начал этим злоупотреблять", — сказал Абубакиров.

По его словам, предприниматели нередко устанавливали нереальные курсы валют, продавали фальшивые купюры и брали неоправданно высокие проценты. Естественно, от этого страдало население.

Причина, по которой куплей-продажей валюты занимаются только банки, - борьба с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.

" На сегодняшний день было признано целесообразным предоставить возможность заниматься операциями по купле-продаже валюты только банкам", — заключил Абубакиров.