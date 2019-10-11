14:35 11 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск

ЦБ: частные пункты обмена валют навредят населению

© Sputnik / Михаил Почуев
Экономика
Получить короткую ссылку
18 0 0

Представители Центробанка считают, что частные предприниматели будут устанавливать нереальные курсы валют, продавать фальшивые купюры и брать неоправданно высокие проценты.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В Центральном банке Узбекистана объяснили, почему в республике не торопятся разрешать открытие частных пунктов обмена валюты, передает Spot.uz.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 23-м пленарном заседании в пятницу одобрил закон "О валютном регулировании". В новом документе не предусматривается деятельность частных пунктов обмена валюты.

Заместитель председателя правления Центрального банка Бобир Абубакиров рассказал, что во время подготовки закона этот вопрос поднимался много раз. Законодатели изучили зарубежный опыт.

"В России и Таждикистане была такая практика, но она себя не оправдала. Частному сектору дали право заниматься операциями по купле-продаже валюты, но он начал этим злоупотреблять", — сказал Абубакиров.

Банкноты номиналом 1 доллар США
© Sputnik / Алексей Сухоруков
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
По его словам, предприниматели нередко устанавливали нереальные курсы валют, продавали фальшивые купюры и брали неоправданно высокие проценты. Естественно, от этого страдало население.

Причина, по которой куплей-продажей валюты занимаются только банки, - борьба с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.

" На сегодняшний день было признано целесообразным предоставить возможность заниматься операциями по купле-продаже валюты только банкам", — заключил Абубакиров.

Теги:
валютные операции, валютная реформа, валютный резерв, обмен валюты, сбыт валюты, курс валюты, валютчики, валюта



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Если бы не герб Узбекистана, то можно подумать, что это один из ближневосточных городов
На перекрестке культур и времен: как живет самый южный город Узбекистана
Россияне подбирают туры на ноябрьские праздники
Узбекистан в фаворитах: на какие страны россияне променяли Грузию – видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054