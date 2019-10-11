Сенат Узбекистана одобрил закон "О банках и банковской деятельности"

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на очередном заседании одобрил закон "О банках и банковской деятельности" в новой редакции.

Документ устанавливает требования для допуска к банковской деятельности, внутреннему контролю и системе управления рисками банка. Определен минимальный размер уставного капитала финансово-кредитных организаций — 100 миллиардов сумов.

Разработчики закона усовершенствовали порядок выдачи предварительного разрешения на создание банка, их государственной регистрации и выдачи лицензий на банковскую деятельность, покупку инвесторами акций банков без согласия Центробанка.

Кроме того, в документе регламентируются межбанковские операции, отношения между банками и их клиентами, процентные ставки по кредитам, депозитам, а также обеспечение возвратности кредитов.

Также вводятся нормы учета, отчетности и аудиторской проверки в банках.

Парламентарии считают, что принятие данного закона поспособствует обеспечению устойчивости банков и эффективной конкуренции между ними с учетом прав и интересов вкладчиков и других потребителей банковских услуг.