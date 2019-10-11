ЦБ Узбекистана будет строже следить за банками

Члены Сената рассмотрели и одобрили новую редакцию закона о Центробанке республики, расширив перечень целей и функций регулятора.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса на очередном пленарном заседании одобрил закон "О Центральном банке Республики Узбекистан" в новой редакции. Она предусматривает введение риск-ориентированного банковского надзора, позволяющего регулятору применять превентивные меры в случае возникновения рисков в том или ином банке.

Как рассказал РИА Новости председатель комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ Мухамет Джумагалдиев, данное изменение вносится по рекомендации Международного валютного фонда (МВФ).

По его словам, регулятор будет использовать мотивированное суждение в согласовании акционеров, оценки активов и обязательств, определении лиц, связанных с банком особыми отношениями, и оценки систем управления рисками и внутреннего контроля.

Мотивированное суждение будет также основываться на информации, полученной от международных организаций, государственных органов, включая иностранные надзорные органы и организации.

Кроме того, по рекомендации МВФ вносится поправка, которая дает Центробанку право предоставлять коммерческим банкам экстренную поддержку ликвидности в виде краткосрочных кредитов со сроком до трех месяцев, чтобы обеспечить бесперебойность платежей.

Джумагалдиев отметил, что внесенные изменения позволят упорядочить надзорные инструменты ЦБ и усилить защиту интересов потребителей финансовых услуг.

Закон "О Центральном банке Республики Узбекистан" в нынешней редакции был принят еще в 1995 году. Новая редакция документа направлена на подпись главе государства Шавкату Мирзиёеву.