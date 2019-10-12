Одобрен закон, устанавливающий правила благотворительной деятельности

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Сенатом Узбекистана одобрен закон "О меценатстве", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Цель документа - урегулирование отношений, возникающих при осуществлении благотворительной деятельности в целях развития культуры и искусства, а также науки, образования, просвещения и иной деятельности.
Из документа следует, что меценатская деятельность осуществляется в целях создания условий для сохранения, охраны и использования объектов культурного наследия республики.
Физические и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять добровольную меценатскую деятельность.
Одобренный Закон направлен на подпись президенту страны.