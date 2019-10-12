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Заседанисе сената Олий Мажлис

Одобрен закон, устанавливающий правила благотворительной деятельности

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Сенат Узбекистана одобрил закон "О меценатстве", направленный на регулирование благотворительной деятельности в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Сенатом Узбекистана одобрен закон "О меценатстве", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Цель документа - урегулирование отношений, возникающих при осуществлении благотворительной деятельности в целях развития культуры и искусства, а также науки, образования, просвещения и иной деятельности.

© Sputnik / Евгений Биятов
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В законе утверждены основные понятия, такие как "меценат", "меценатство", а также "меценатская поддержка" и "получатель меценатской поддержки".

Из документа следует, что меценатская деятельность осуществляется в целях создания условий для сохранения, охраны и использования объектов культурного наследия республики.

Физические и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять добровольную меценатскую деятельность.

Одобренный Закон направлен на подпись президенту страны.

Теги:
Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, новый закон, закон, Культура, фонд, благотворительность



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