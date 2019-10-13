Сколько нефти осталось в мире и когда она закончится

По данным ежегодного отчета BP Statistical Review of World Energy, к началу этого года общий объем разведанной нефти в мире составил 1,7 триллиона баррелей.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik, Александр Лесных. Аналитики IHS Markit выяснили, что разведка новых традиционных месторождений нефти в мире упала до 70-летнего минимума. В то же время темпы роста добычи американского сланца в первом полугодии сократились до символического одного процента — в семь раз меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

РИА Новости разбиралось, когда добыча черного золота потеряет рентабельность, а человечеству придется обратиться к альтернативным источникам энергии.

С миру по нитке

По данным ежегодного отчета BP Statistical Review of World Energy, к началу этого года общий объем разведанной нефти в мире составил 1,7 триллиона баррелей. Самые большие запасы у Венесуэлы — 303 миллиарда "бочек", чуть меньше у Саудовской Аравии — 297 миллиардов. Дальше идут Канада (167 миллиардов), Иран (155 миллиардов), Ирак (147 миллиардов) и Россия (106 миллиардов). У США черного золота значительно меньше: 61 миллиард баррелей.

Отметим, что в 2018-м глобальный рынок столкнулся с дефицитом нефти: извлекая из недр 94,7 миллиона баррелей в день, мир сжигал на 5,5 процента больше — 99,8 миллиона. Это связано с искусственным ограничением добычи странами ОПЕК — для поддержания приемлемых цен.

При таких показателях нефти человечеству хватит еще на 50 лет. Но проблема в том, что разведанные запасы еще ничего не гарантируют, поскольку добыча окупается далеко не всегда. В начале октября Роснедра завершили инвентаризации отечественных нефтяных месторождений — рентабельными признаны только 67 процентов. То есть примерно треть залежей нефти не окупит затрат на их разработку.

Похожая ситуация в Китае. Неделю назад PetroChina (дочерняя компания государственной CNPC) обнаружила колоссальные запасы углеводородов в Сычуаньской впадине на северо-западе страны. В частности, там нашли около 358 миллионов тонн нефти (2,6 миллиарда баррелей) и 740 миллиардов кубометров сланцевого газа.

Но эксперты сомневаются, что эти запасы когда-нибудь увидят свет. Их извлечение потребует колоссальных инвестиций не только в инфраструктуру для транспортировки и переработки топлива, но и в технологии добычи: основные залежи находятся на глубине 3,5 километра.

Такие методы, как гидроразрыв (в скважину закачивают воду, которая под давлением разрывает пласты и освобождает топливо), не только неэффективны на такой глубине, но и могут вызвать разрушительные землетрясения. Поэтому КНР гораздо дешевле и безопаснее импортировать нефть, трубопроводный газ и СПГ.

Сланец приказал долго жить

Падение нефтяных цен в 2014-м, как отметили в недавнем докладе аналитики IHS Markit, привело к тому, что нефтегазовые инвесторы предпочли финансировать перспективные технологии сланцевой нефтедобычи, а не традиционные проекты.

Разработка сланцевых месторождений требует гораздо меньше времени, чем глубоководное бурение, следовательно, обеспечивает быструю окупаемость инвестиций.

Но сланцевая нефть оказалась лишь временным решением, о чем явно свидетельствует статистика американской промышленности. В первом полугодии в стране извлекли из недр всего на один процент больше нефти, чем за аналогичный период 2018-го, хотя годом ранее прирост достигал семи процентов.

Это говорит о том, что ключевые месторождения почти иссякли. Еще в августе аналитики Wood Mackenzie обращали внимание на заметно повышающиеся объемы воды, поступающей вместе с нефтью, в ключевом американском сланцевом регионе — Пермском бассейне.

В течение первых шести месяцев этого года новые скважины Пермского бассейна давали на 12 процентов меньше, чем в 2018-м, и на 16 процентов — чем в 2017-м. В таких обстоятельствах нефтяники вынуждены бурить все больше новых скважин, хотя при цене 60 долларов за баррель это просто нерентабельно. Эксперты указывают: даже если черное золото подорожает на десять долларов, добыча сланца в США вырастет всего на 200 тысяч баррелей в сутки — гораздо меньше, чем год назад.

В итоге, несмотря на обещания сланцевиков, затраты инвесторов так и не окупились: за десять лет они потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем заработали.

Осталось недолго

Проблемы с иссякающей нефтью видят и в России. "Если ничего не будем делать, мы можем столкнуться с негативными последствиями уже скоро. В 2018 году ожидаем 553 миллиона тонн, на пик выйдем в 2021 году — 570 миллионов. После чего может начаться постепенное снижение, и в 2035 году мы можем снизить добычу до 310 миллионов, то есть потерять 243, или 44 процента общей добычи", — заявил в середине сентября министр энергетики России Александр Новак.

Представители ведомства в проекте Энергетической стратегии России до 2035 года выразили убеждение, что мировой спрос на черное золото начнет падать уже в 2030-х. Схожей позиции придерживаются и в Международном энергетическом агентстве: его эксперты уверены, что пик придется на 2025 год, после чего аппетиты рынка пойдут на убыль преимущественно из-за перехода на альтернативные источники — природный газ, ветряную генерацию, атомную и гидроэнергетику.