Доллар и евро подросли: курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана обнародовал новые курсы валют. Доллар продолжает вести себя нестабильно, ощутимо прибавил и евро.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал новые курсы валют.

Доллар подрос (+21,90 сума) и теперь стоит 9 455,24 сума. Евро прибавил (+84,55 сума) - до 10 438,58.

Центробанк Узбекистана Курс валют в Узбекистане с 15.10.2019

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь подрос.

В коммерческих банках, по информации узбекских СМИ, курс доллара на минувшей неделе перевалил за 9 500, но серьезного ажиотажа это не вызвало.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.