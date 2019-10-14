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Купюры евро разного номинала

Доллар и евро подросли: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Центральный банк Узбекистана обнародовал новые курсы валют. Доллар продолжает вести себя нестабильно, ощутимо прибавил и евро.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал новые курсы валют.

Доллар подрос (+21,90 сума) и теперь стоит 9 455,24 сума. Евро прибавил (+84,55 сума) - до 10 438,58.
Центробанк Узбекистана
Курс валют в Узбекистане с 15.10.2019

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь подрос.

В коммерческих банках, по информации узбекских СМИ, курс доллара на минувшей неделе перевалил за 9 500, но серьезного ажиотажа это не вызвало.

© Sputnik / Михаил Почуев
ЦБ: частные пункты обмена валют навредят населению
Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.

Теги:
валютные операции, валютная реформа, валютный резерв, обмен валюты, сбыт валюты, валютчики, валюта, курс валюты



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