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Узбекские железные дороги планируют электрифицировать

Экономика
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РЖД в сентябре текущего года сообщали, что совместно с узбекскими коллегами прорабатывают возможность участия в электрификации участка Бухара – Ургенч – Хива.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. РЖД рассчитывают в ближайшее время подписать контракт на электрификацию в Узбекистане участка железной дороги Бухара – Ургенч – Хива и начать работы там в 2020 году, сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что в ближайшее время подпишем контракт. Уточняем сейчас стоимость контракта. Начало работ запланировано на следующий год", - сказал первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин в ходе Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.
Локомотивный парк АО «Узбекистон темир йуллари» пополнится ещё на пять российских электровозов 3ЭС5К
© АО "Узбекистон темир йуллари"
"Узбекские железные дороги" закупят еще пять российских электровозов

РЖД в сентябре текущего года сообщали, что совместно с узбекскими коллегами прорабатывают возможность участия в электрификации участка Бухара – Ургенч – Хива.

Компания тогда же говорила о заинтересованности в присоединении к работе китайско-киргизско-узбекской рабочей группы по проекту строительства линии Узбекистан ‒ Киргизия – Китай.

Теги:
Узбекистан, Россия, РЖД, Узбекистон темир йуллари



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