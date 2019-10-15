Узбекские железные дороги планируют электрифицировать

РЖД в сентябре текущего года сообщали, что совместно с узбекскими коллегами прорабатывают возможность участия в электрификации участка Бухара – Ургенч – Хива.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. РЖД рассчитывают в ближайшее время подписать контракт на электрификацию в Узбекистане участка железной дороги Бухара – Ургенч – Хива и начать работы там в 2020 году, сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что в ближайшее время подпишем контракт. Уточняем сейчас стоимость контракта. Начало работ запланировано на следующий год", - сказал первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин в ходе Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

РЖД в сентябре текущего года сообщали, что совместно с узбекскими коллегами прорабатывают возможность участия в электрификации участка Бухара – Ургенч – Хива.

Компания тогда же говорила о заинтересованности в присоединении к работе китайско-киргизско-узбекской рабочей группы по проекту строительства линии Узбекистан ‒ Киргизия – Китай.