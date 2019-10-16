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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев поставил задачи по развитию животноводства

© Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Узбекский лидер провел совещание, посвященное приоритетным задачам развития животноводческой и садоводческой отраслей. 

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в среду поручил уделить особое внимание развитию племенного дела, сообщили в пресс-службе главы государства. 

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Перед министерствами финансов, экономики и промышленности поставлена задача разработать на основе зарубежного опыта механизм субсидирования расходов и снижения стоимости продукции. 

Кроме того, Мирзиёев распорядился ускорить в 2019-2021 годах темпы организации работы 270 животноводческих комплексов и 260 молочных предприятий и решить проблему со снабжением скота и птицы кормом. 

"Сегодня потребность в корме в животноводстве обеспечивается лишь на 30-35 процентов. В птицеводстве потребность в корме на 85 процентов покрывается за счет импорта", — говорится в публикации.

Ранее Казахстан ввел с 22 октября полугодовое эмбарго на вывоз из страны сельскохозяйственных животных — в частности, телят возрастом до одного года женского рода, телочек свыше одного года, коров, овец и коз живых, овцематок.

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До этого Минсельхоз Казахстана сообщал, что в рамках принятой в соседнем Узбекистане программы по возрождению фермерства аграрии этого государства получают дешевые кредитные ресурсы для закупки сельскохозяйственных животных и активно закупают маточное поголовье в Казахстане.

По данным казахстанского ведомства, это может отрицательно повлиять на животноводство в стране, поскольку из-за массового вывоза маточного поголовья в будущем Казахстан не сможет обеспечить продовольственную безопасность по мясу.

Теги:
Сельское хозяйство, Экономика, животноводство, Шавкат Мирзиёев



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