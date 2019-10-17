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Узбекистан могут включить в Индекс глобальной конкурентоспособности

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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ИГК включает 12 показателей, по которым измеряется готовность стран к четвертой промышленной революции. В 2019 году первое место в этом рейтинге занял Сингапур.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Министерство финансов совместно с представителями Всемирного экономического форума (ВЭФ) работают над включением Узбекистана в Индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК).

Представители ВЭФ утверждают, что процедура займет долгое время, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

ИГК, публикуемый Всемирным экономическим форумом, включает 12 показателей, по которым измеряется готовность стран к четвертой промышленной революции. 

Смартфон, архивное фото
© sputnik Стас Этвеш
Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности 4G
К 1 январю 2020 года ВЭФ выбирает в Узбекистане для сотрудничества один из негосударственных исследовательских институтов, частных университетов или агентств. Затем выбранная организация должна провести ряд опросов среди представителей малого бизнеса, крупных корпораций, акционерных обществ, а также иностранных компаний, работающих в республике.

На следующем этапе партнерская организация ВЭФ в Узбекистане должна сообщить о результатах опросов в ВЭФ, проведенных в 2020 году. После анализа достоверности результатов опросов эксперты на протяжении двух лет будут наблюдать и анализировать любые изменения этих показателей.

При соблюдении всех этих условий сотрудничества включение страны в Индекс глобальной конкурентоспособности возможно с 2021 года.

К слову, в 2019 году первое место в этом рейтинге занял Сингапур.

Теги:
Узбекистан, рейтинг, финансы, Экономика



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