Узбекистан могут включить в Индекс глобальной конкурентоспособности

ИГК включает 12 показателей, по которым измеряется готовность стран к четвертой промышленной революции. В 2019 году первое место в этом рейтинге занял Сингапур.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Министерство финансов совместно с представителями Всемирного экономического форума (ВЭФ) работают над включением Узбекистана в Индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК).

Представители ВЭФ утверждают, что процедура займет долгое время, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

ИГК, публикуемый Всемирным экономическим форумом, включает 12 показателей, по которым измеряется готовность стран к четвертой промышленной революции.

К 1 январю 2020 года ВЭФ выбирает в Узбекистане для сотрудничества один из негосударственных исследовательских институтов, частных университетов или агентств. Затем выбранная организация должна провести ряд опросов среди представителей малого бизнеса, крупных корпораций, акционерных обществ, а также иностранных компаний, работающих в республике.

На следующем этапе партнерская организация ВЭФ в Узбекистане должна сообщить о результатах опросов в ВЭФ, проведенных в 2020 году. После анализа достоверности результатов опросов эксперты на протяжении двух лет будут наблюдать и анализировать любые изменения этих показателей.

При соблюдении всех этих условий сотрудничества включение страны в Индекс глобальной конкурентоспособности возможно с 2021 года.

К слову, в 2019 году первое место в этом рейтинге занял Сингапур.