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С. Умурзаков

Узбекистан будет осваивать европейские инвестиции в вопросах экологии

© Министерство инвестиций и внешней торговли
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Была выработана общая позиция касательно реализации принятой в октябре стратегии по переходу республики на зеленую экономику в 2019-2030 годах.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В рамках ежегодного заседания Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда прошли переговоры министра инвестиций и внешней торговли с вице-президентом Европейского инвестиционного банка, сообщает пресс-служба ведомства.

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Обсудили результаты взаимодействия по ряду проектов устойчивого экологического развития региона Приаралья, договорились усилить партнерство.

Была выработана общая позиция касательно реализации принятой в октябре стратегии по переходу республики на зеленую экономику в 2019-2030 годах.

По итогам переговоров было обговорено дальнейшее сотрудничество по ускорению финансирования ряда проектов по модернизации систем теплоснабжения, управления твердыми бытовыми отходами и развития возобновляемых источников энергии, не исключая возможности их осуществления в кооперации с другими финансовыми институтами.

Теги:
Узбекистан, Европейский инвестиционный банк, Торговля, Инвестиции, министерство



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