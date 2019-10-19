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Центральный банк Узбекистана

ЦБ оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан

При принятии решения ЦБ исходил из необходимости применения осмотрительного подхода к дальнейшему повышению ставок и обеспечения финансовой стабильности коммерческих банков.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Центробанк принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Решение было основано на фоне сохраняющейся динамики инфляции и инфляционных ожиданий, возникновения разовых инфляционных шоков.

Кроме этого, при принятии решения ЦБ исходил из необходимости применения осмотрительного подхода к дальнейшему повышению ставок и обеспечения финансовой стабильности коммерческих банков. В сообщении говорится, что есть некоторые опасения по поводу роста кредитов в иностранной валюте и усиления сегментации кредитного рынка.

"При сохранении ставки рефинансирования на текущем уровне, Центральный банк одновременно примет меры макропруденциального надзора, суть которых заключается в более сдержанном подходе банков к кредитованию, с целью устранения дисбалансов на финансовом рынке и обеспечению финансовой стабильности всей экономики", - заявил Центробанк.

В ЦБ также отметили, что в настоящее время ставка рефинансирования находится на приемлемом для экономики уровне, когда обеспечивается положительность реальных процентных ставок по депозитам и кредитам в национальной валюте.

Теги:
Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан



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