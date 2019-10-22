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Сотрудник автозаправочной станции заправляет автомобиль клиента

В России рекордно упал спрос на бензин

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Аналитики отмечают, что владельцы авто переходят на более дешевый газ, некоторые пересаживаются на такси и общественный транспорт.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Спрос на бензин в России в этому году упал на процент по сравнению с 2018-м — это рекорд за последние несколько лет, пишут "Известия".

Издание приводит данные представителей исследовательской группы "Петромаркет" и агентства "Аналитика товарных рынков".

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Эксперты связывают слабый интерес россиян к топливу не столько с высокими ценами на него, сколько с падением реальных доходов в первом полугодии. Они отмечают, что автомобиль теперь — довольно дорогое удовольствие, поскольку штрафы, техническое обслуживание и содержание машины обходятся в немалую сумму.

По словам аналитиков, владельцы авто переходят на более дешевый газ, некоторые пересаживаются на такси и общественный транспорт.

При этом в Министерстве энергетики "Известиям" пояснили, что серьезного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок не отмечалось, и назвали ситуацию стабильной.

Теги:
Экономика, топливо, бензин, Россия



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