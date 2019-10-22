В России рекордно упал спрос на бензин

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Спрос на бензин в России в этому году упал на процент по сравнению с 2018-м — это рекорд за последние несколько лет, пишут "Известия".
Издание приводит данные представителей исследовательской группы "Петромаркет" и агентства "Аналитика товарных рынков".
По словам аналитиков, владельцы авто переходят на более дешевый газ, некоторые пересаживаются на такси и общественный транспорт.
При этом в Министерстве энергетики "Известиям" пояснили, что серьезного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок не отмечалось, и назвали ситуацию стабильной.