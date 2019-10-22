Первый финансовый транш китайского фонда направлен в нефтегазовую сферу

В середине октября осуществлен первый этап кредитования в формате установленного партнерства, а в рамках нынешней встречи стороны обсудили планы дальнейшей работы.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Министерстве энергетики Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией Фонда шелкового пути (Китай), сообщает Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Участники дискуссии рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества.

В июле 2019 года было подписано кредитное соглашение на $585 млн между АО "Узбекнефтегаз" и Фондом шелкового пути.

В октябре осуществлен первый финансовый транш в формате установленного партнерства, а в рамках нынешней встречи стороны обсудили планы дальнейшей работы.

Рассмотрели также вопрос расширения взаимодействия по всем направлениям энергетической отрасли, с совместной подготовкой предложений по организации финансирования инвестиционных проектов.

Напомним, данное сотрудничество не первое с китайским Фондом шелкового пути. Чуть более года назад был подписан меморандум о взаимопонимании с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана по участию в строительстве туристической зоны в Самарканде.

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Фонд Шёлкового пути оказывает поддержку инфраструктурным проектам, упрощению торгового сотрудничества и обеспечению финансирования в рамках инициативы "Один пояс, один путь 21-го века".