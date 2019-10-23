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Сканер в зоне таможенного контроля международного

На таможне изменят правила ввоза товаров для личного пользования

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Таможенные платежи для физических лиц предлагают заменить на единый таможенный платеж. Такой порядок будет действовать только при при ввозе товаров для некоммерческих целей, в том числе поступающих через почтовые и курьерские отправления. 

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Проект постановления президента Узбекистана "Об усовершенствовании порядка перемещения физическими лицами товаров для некоммерческих целей" опубликован на портале СОВАЗ.

Документ предусматривает введение нового упрощенного порядка взимания таможенных платежей с начала 2020 года.

Таможенные платежи для физических лиц предлагают заменить на единый таможенный платеж. Такой порядок будет действовать только при при ввозе товаров для некоммерческих целей, в том числе поступающих через почтовые и курьерские отправления. 

Единый таможенный платеж придется заплатить при превышении предельных норм ввоза в республику физическим лицом товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
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Планируется установить ЕТП в 30% (но не менее 2 долларов за кг) для продовольственных товаров и 50% (но не менее 4 долларов на кг) - для непродовольственных.

Более того, с нового года предлагается ввести требование об обязательном наличии производственной упаковки у мясной и молочной продукции, ввозимой физлицами через границу в ручной клади.

Со списком товаров, не предназначенных для некоммерческих целей, вы можете ознакомиться на портале.




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