На таможне изменят правила ввоза товаров для личного пользования

Таможенные платежи для физических лиц предлагают заменить на единый таможенный платеж. Такой порядок будет действовать только при при ввозе товаров для некоммерческих целей, в том числе поступающих через почтовые и курьерские отправления.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Проект постановления президента Узбекистана "Об усовершенствовании порядка перемещения физическими лицами товаров для некоммерческих целей" опубликован на портале СОВАЗ.

Документ предусматривает введение нового упрощенного порядка взимания таможенных платежей с начала 2020 года.

Таможенные платежи для физических лиц предлагают заменить на единый таможенный платеж. Такой порядок будет действовать только при при ввозе товаров для некоммерческих целей, в том числе поступающих через почтовые и курьерские отправления.

Единый таможенный платеж придется заплатить при превышении предельных норм ввоза в республику физическим лицом товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами.

Планируется установить ЕТП в 30% (но не менее 2 долларов за кг) для продовольственных товаров и 50% (но не менее 4 долларов на кг) - для непродовольственных.

Более того, с нового года предлагается ввести требование об обязательном наличии производственной упаковки у мясной и молочной продукции, ввозимой физлицами через границу в ручной клади.

Со списком товаров, не предназначенных для некоммерческих целей, вы можете ознакомиться на портале.