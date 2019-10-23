У кого Узбекистан закупил больше всего товаров - статистика

За первые три квартала внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 37,2%, до 31,64 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Стал известен список стран, экспортирующих товары в Узбекистан по итогам текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет по статистике.

По данным ведомства, за первые три квартала внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 37,2%, до 31,64 миллиарда долларов. В частности, экспорт вырос в 1,45 раза, до 13,67 миллиарда долларов, импорт — до 17,97 миллиарда (+31,5%). Отрицательное сальдо внешней торговли за этот период сложилось в размере 4,29 миллиарда долларов против 4,27 миллиарда годом ранее.

Так на первое место среди крупных стран-партнеров по импорту вышел Китай с долей импорта в общем объеме 20,4%, опередив Российскую Федерацию с долей 16,2%.

Импорт Узбекистана из Китая в январе-сентябре вырос почти в 1,5 раза, до 3,66 миллиарда долларов, из РФ – до 2,9 миллиарда (+10%). В тройке самых крупных импортеров остается и Южная Корея - 2 миллиарда долларов (рост в 1,64 раза).

По данным статистического ведомства, лидерство Китая в узбекском импорте связано с наращиванием поставок машин и технологического оборудования – до 2,408 миллиарда долларов (в 1,58 раза), химической продукции – 548,2 миллиона долларов (+19,8%) и потребительских товаров – 486 миллионов долларов (в 1,3 раза). Из РФ поставки по двум первым группам товаров составили 666,6 миллиона долларов (рост в 1,38 раза) и 312,6 миллиона (+20,1%).

В структуре экспорта Узбекистана рынок Китая также занимает лидирующую позицию – 2,246 миллиарда долларов (+14,6%), на втором месте РФ (1,795 миллиарда долларов, +16,8%), на третьем - Казахстан (1,157 миллиарда долларов, плюс 10,7%). Российский рынок при этом занимает первое место в поставках текстильной продукции из Узбекистана: 443 миллиона долларов (+8,6%, доля – 37,7%), уточняет Госкомстат.