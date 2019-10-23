Узбекистан намерен нарастить экспорт в США на $1,5 млрд

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. На встрече министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана с министром торговли США в Вашингтоне было озвучено предложение интенсифицировать взаимную торговлю посредством наращивания экспорта Узбекистана в США по 60 наименованиям товарной номенклатуры на общую сумму 1,5 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли страны.
Перечень экспортоориентированной продукции с указанием объемов были переданы руководству министерства торговли США с целью дальнейшей проработки торговых соглашений и контрактов.
Американские коллеги выразили готовность тщательно изучить потребность своего рынка в предложенных к реализации товарах и оказать содействие в выводе узбекских производителей на торговые площадки страны.
В рамках встречи озвучили предложение о повышении уровня торгово-экономического сотрудничества между странами центральноазиатского региона и США путем организации платформы для межгосударственного взаимодействия на министерском уровне в формате "C5+1".
Отдельно в ходе встречи были обсуждены вопросы оказания поддержки американской стороны процессу вступления Узбекистана в ВТО.
США и Узбекистан достигли товарооборота в 300 миллионов долларов >>
По итогам встречи было принято решение о создании межведомственной рабочей группы, состоящей из экспертов высокого уровня Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерства торговли США, с целью обеспечения постоянной совместной работы по интенсификации взаимной торговли и оперативного решения вопросов.