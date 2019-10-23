Узбекистан намерен нарастить экспорт в США на $1,5 млрд

Было озвучено предложение о повышении уровня торгово-экономического сотрудничества между странами центральноазиатского региона и США путем организации платформы для межгосударственного взаимодействия на министерском уровне в формате "C5+1"

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. На встрече министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана с министром торговли США в Вашингтоне было озвучено предложение интенсифицировать взаимную торговлю посредством наращивания экспорта Узбекистана в США по 60 наименованиям товарной номенклатуры на общую сумму 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли страны.

Перечень экспортоориентированной продукции с указанием объемов были переданы руководству министерства торговли США с целью дальнейшей проработки торговых соглашений и контрактов.

Американские коллеги выразили готовность тщательно изучить потребность своего рынка в предложенных к реализации товарах и оказать содействие в выводе узбекских производителей на торговые площадки страны.

В рамках встречи озвучили предложение о повышении уровня торгово-экономического сотрудничества между странами центральноазиатского региона и США путем организации платформы для межгосударственного взаимодействия на министерском уровне в формате "C5+1".

Отдельно в ходе встречи были обсуждены вопросы оказания поддержки американской стороны процессу вступления Узбекистана в ВТО.

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По итогам встречи было принято решение о создании межведомственной рабочей группы, состоящей из экспертов высокого уровня Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерства торговли США, с целью обеспечения постоянной совместной работы по интенсификации взаимной торговли и оперативного решения вопросов.