ЦБ расставил точки над "i" в вопросе валютного регулирования

Изменилось количество разрешенной к вывозу валюты. Раньше можно было вывезти 5 тысяч долларов, предварительно указав их в декларации, и 2 тысячи – без декларирования. Сейчас разрешенную сумму увеличили до 100 миллионам сумов.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. На брифинге в Центральном банке заместитель председателя ЦБ Бобур Абубакиров разъяснил журналистам суть принятого в новой редакции закона "О валютном регулировании", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Впервые введен принцип недопущения незаконного вмешательства госорганов в валютные операции граждан и юридических лиц.

"Если раньше гражданин Узбекистана мог открыть счет в иностранном банке лишь на время пребывания в этой стране, то теперь разрешается открытие счетов за границей физическим лицам – резидентам без ограничений. Мы не можем контролировать такие операции, поэтому нет смысла ограничивать их," - разъяснил Абубакиров.

Изменилось и количество разрешенной к вывозу валюты. Раньше можно было вывезти 5 тысяч долларов, предварительно указав их в декларации, и 2 тысячи – без декларирования. Сейчас разрешенную сумму увеличили до 100 миллионам сумов (около 10 тысяч долларов США).

Механизм декларирования сумм свыше 100 млн. сумов будет разработан в ближайшее время Кабинетом министров и Государственным таможенным комитетом. Новая редакция закона предусматривает изменение или отмену более 70 нормативно-правовых актов.

Создание коммерческих обменных пунктов пока не утвержденный вопрос, поскольку высок риск валютных махинаций, продажи фальшивых купюр. Поэтому пока в Узбекистане валютные операции будут осуществляться исключительно коммерческими банками.