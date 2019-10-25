Мирзиёев: отныне банки должны сами "тянуть свою телегу"

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное приоритетным задачам реформирования банковской системы и повышения инвестиционной активности банков, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что за последние годы из государственного бюджета коммерческим банкам было выделено 8,4 триллиона сумов на финансирование программ, 400 миллионов долларов на пополнение оборотных средств, 1,7 миллиарда долларов на увеличение уставного капитала. В целом, за последние два года на повышение капитализации банков выделено государственных средств на сумму 3,3 миллиарда долларов.

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Мирзиёев раскритиковал неэффективное использование этих средств, а также слабый уровень работы банков по содействию реализации перспективных проектов и созданию новых рабочих мест, увеличению доходов клиентов и самих банков.

"Отныне банки в вопросе привлечения ресурсов должны "сами тянуть свою телегу". Только так они смогут стать финансовым институтом с современной системой управления, соответствующим рыночным условиям, - сказал президент.

Особое внимание на совещании было уделено кадровому вопросу. Организуемый при Центральном банке Корпоративный центр переподготовки банковских работников и Ташкентский финансовый институт должны серьезно заняться этой проблемой, отмечалось на совещании.

Даны указания по стимулированию сотрудников банков к качественной работе с клиентами, внедрению индикаторов оценки эффективности их деятельности.