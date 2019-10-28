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Курс валют

Доллар вырос, а евро упал: курс валют в Узбекистане

© RIA Novosti .
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Доллар продолжает вести себя нестабильно и поднялся на 14,84 сума, а вот евро демонстрирует падение.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал новые курсы валют.

Доллар поднялся на 14,84 сума и стоит 9 463,37 сума, евро упал на 69,54 сума и стоит 10 483,52 сума.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел.

© Центробанк Узбекистана
Курс валют в Узбекистане с 29.10.2019
© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Узбекистане сохраняется дефицит иностранной валюты - данные ЦБ

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Теги:
валютные операции, валютная реформа, валютный резерв, обмен валюты, сбыт валюты, валютчики, валюта, курс валюты, доллары, евро



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