Доллар вырос, а евро упал: курс валют в Узбекистане

Доллар продолжает вести себя нестабильно и поднялся на 14,84 сума, а вот евро демонстрирует падение.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал новые курсы валют.

Доллар поднялся на 14,84 сума и стоит 9 463,37 сума, евро упал на 69,54 сума и стоит 10 483,52 сума.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел.

© Центробанк Узбекистана Курс валют в Узбекистане с 29.10.2019

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.