Доллар вырос, а евро упал: курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал новые курсы валют.
Доллар поднялся на 14,84 сума и стоит 9 463,37 сума, евро упал на 69,54 сума и стоит 10 483,52 сума.
Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел.
Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.
Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.