Опыт Южной Кореи поможет Узбекистану в строительстве и эксплуатации АЭС

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Узбекистанские специалисты изучат опыт коллег из Южной Кореи в строительстве и эксплуатации атомных электростанций, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики.

"Делегация Узбекистана во главе с генеральным директором агентства "Узатом" Журабеком Мирзамахмудовым посетила Южную Корею для изучения возможности налаживания сотрудничества в сфере ядерной энергетики и изучения опыта строительства атомных электростанций", - говорится в сообщении.

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По данным Минэнерго, делегация провела переговоры с южнокорейскими компаниями, работающими в атомной энергетике, - Korea Electric Power Corporation, Korea Hydro & Nuclear Power, Hyundai Engineering and Construction, Doosan Heavy Energy и Korean Nuclear Association.

В начале сентября прошлого года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" намерена построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 14 октября заявил, что корпорация до конца этого года планирует подписать с Узбекистаном новые документы по строительству АЭС. В сентябре он говорил, что "Росатом" рассчитывает в начале 2020 года приступить к работам на площадке по строительству станции. В конце июня "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") приступил ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству.