На месторождении "Ёрмок" получен приток газа - видео

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. На месторождении "Ёрмок" получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом 250-300 тыс. кубометров в сутки, сообщает пресс-служба Минэнерго.
В Кашкадарьинском нефтегазоносном регионе на месторождении "Ёрмок" получены промышленные притоки из поисковой скважины.
Месторождение "Ёрмок" расположено на территории Гузарского района Кашкадарьинской области. В процессе испытания скважины №3 в интервале 3133-3065 метров получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом 250-300 тысяч кубометров в сутки.