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На месторождении "Ёрмок" получен приток газа - видео

Пресс-служба Минэнерго
Экономика
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16120
Sputnik Узбекистан

В Кашкадарьинском нефтегазоносном регионе на месторождении "Ёрмок" получены промышленные притоки из поисковой скважины.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. На месторождении "Ёрмок" получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом 250-300 тыс. кубометров в сутки, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Кашкадарьинском нефтегазоносном регионе на месторождении "Ёрмок" получены промышленные притоки из поисковой скважины.

Логотип Узбекнефтегаз
Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
В Узбекистане получен промышленный приток газа на трех месторождениях
С начала 2019 года АО "Узбекнефтегаз" продолжает геологоразведочные работы в пяти нефтегазоносных регионах и в результате открыто 5 новых месторождений. 

Месторождение "Ёрмок" расположено на территории Гузарского района Кашкадарьинской области. В процессе испытания скважины №3 в интервале 3133-3065 метров получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом 250-300 тысяч кубометров в сутки. 

Теги:
газоснабжение, природный газ, добыча газа, сжатый газ, Газ, газ



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