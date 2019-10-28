На месторождении "Ёрмок" получен приток газа - видео

В Кашкадарьинском нефтегазоносном регионе на месторождении "Ёрмок" получены промышленные притоки из поисковой скважины.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. На месторождении "Ёрмок" получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом 250-300 тыс. кубометров в сутки, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Кашкадарьинском нефтегазоносном регионе на месторождении "Ёрмок" получены промышленные притоки из поисковой скважины.

С начала 2019 года АО "Узбекнефтегаз" продолжает геологоразведочные работы в пяти нефтегазоносных регионах и в результате открыто 5 новых месторождений.

Месторождение "Ёрмок" расположено на территории Гузарского района Кашкадарьинской области. В процессе испытания скважины №3 в интервале 3133-3065 метров получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом 250-300 тысяч кубометров в сутки.